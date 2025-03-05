Медведев назвал главную цель СВО

Замред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главную цель специальной военной операции.

"Нанесение максимального поражения врагу "на земле" сегодня остаётся нашей главной задачей", - написал политик на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Медведев счёл, что администрация президента США "больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве". Европе нужно вслед за США отказаться от поддержки Владимира Зеленского. Дмитрий Медведев сравнил руководителя киевского режима с больной собакой.