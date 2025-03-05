На Среднем Урале обнаружили 18 нелицензионных интернет-аптек

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило 18 интернет-аптек, продающих свердловчанам препараты без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинг проводится регулярно и в этот раз специалисты проанализировали на наличие сертификатов, лицензий и их соответствие официальным реестрам более 40 аптечных сайтов. Из них 18 осуществляли продажу без лицензии, что нарушает ФЗ от 12.04.2010 № 61 ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

Данные сайтов переданы в Роскомнадзор, а владельцам интернет-аптек выданы предостережения с требованием продолжать деятельность в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации.