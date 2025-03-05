Под завалами дома в Белореченске нет людей

Пострадавших не обнаружили под завалами дома, частично обрушившего при взрыве газа в Белореченске.

"Проведены работы по разведке завалов и уцелевших конструкций. Пострадавших под завалами не обнаружено", - сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Уточняется, что пострадали трое взрослых. Погибших, предварительно, нет.

Взрыв произошел минувшей ночью. Обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Осколки взрывной волной разбросало по двору на 20 м, повреждены часть машин под окнами дома.

Спасатели заявили о взрыве газовоздушной смеси. Shot сообщал, что в квартире в Белореченске взорвался баллон для монтажа натяжных потолков объемом 50 литров.