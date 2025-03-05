Алкомаркеты "Ароматный мир" могут уйти структурам Мордашова

Собственники сети алкомаркетов "Ароматный мир", которые выясняют отношения в суде, могут ликвидировать эти магазины. Покупателем могут стать структуры владельца "Севергрупп" Алексея Мордашова.

О том, что владельцы рассматривают продажу бизнеса, рассказали источника "Ъ" на алкогольном рынке и на рынке ритейла. Еще двое собеседников издания на рынке торговой недвижимости слышали о возможной смене собственников сети.

Ранее стало известно, что соучредитель ГК "Ароматный мир" Валерий Задорин требует через суд отменить сделку, согласованную его братом Павлом Задориным, которому принадлежит более половины бизнеса компании. Иск подан в Арбитражный суд Москвы. В случае признания дела подготовленным по итогам предварительного судебного заседания, оно может быть рассмотрено в 14.00 1 апреля 2025 г. О какой именно сделке идёт речь, в заявлении не говорится.