Пропавший в Екатеринбурге 8-летний ребенок найден живым

В Екатеринбурге полицейские нашли пропавшего накануне ребенка. Он жив, с ним все в порядке.

Напомним, разыскивался 8-летний Максим Д. Мальчик пропал вчера – ушел гулять, но домой так и не вернулся. Известно, что он потерялся в районе станции метро "Ботаническая".

Позже в полиции установили, что вечером 4 марта Максим находился в ТЦ "Дирижабль" в компании некоего молодого человека. Затем ребенок ушел с ним из торгового центра, перед этим зачем-то сев на колени к старшему парню. Тот также был объявлен в розыск.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, сегодня Максим был найден сотрудниками полиции.

"По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено. Он и находившийся с ним гражданин доставлены в отдел полиции", - рассказали в МВД.

Каких-либо подробностей в ведомстве пока не сообщают. Там добавили, что проверка по факту происшествия продолжается.