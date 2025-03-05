Благоустройство набережной Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге доверят "Нео Консалтинг Групп"

В администрации Екатеринбурга нашли, кому доверить благоустройство набережной Верх-Исетского пруда. В аукционе победило ООО "Нео Консалтинг Групп", которое должно завершить все работы к октябрю 2025 года.

Проект предусматривает создание нескольких зон отдыха. На 3 га расположится комплекс для отдыха и спорта, на берегу - поле для волейбола на 4 сетки и два воркаут-пространства, а также планируется построить детские площадки, зоны барбекю и фудкорт. Пирс оборудуют 17-метровым понтоном. Дополнят пространство зелеными насаждениями - всего растения займут 7,2 тыс. кв.м. Запланировано строительство и модульных сооружений, среди которых административный блок, кайт-станция и санузел. Безопасность будут обеспечивать 26 видеокамер и 48 опор освещения.

Пространство будет открыто для горожан круглый год: летом там могут заниматься спортом кайт- и винд-серфингисты, а зимой - лыжники или конькобежцы.

Напомним, что благоустройство набережной Верх-Исетского пруда обойдется Екатеринбургу в 204,5 млн рублей. Работы должны стартовать уже в марте.