05 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пропавшего в Екатеринбурге ребенка заметили в ТЦ с неизвестным молодым человеком

Екатеринбургские полицейские продолжают искать пропавшего в городе ребенка. Его заметили в одном из торговых центров в компании неизвестного молодого человека.

Напомним, разыскивается 8-летний Максим Д. По имеющимся данным, мальчик пропал вчера – ушел гулять, но домой так и не вернулся. Известно, что он потерялся в районе станции метро "Ботаническая".

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, установлено, что вечером 4 марта Максим находился в ТЦ "Дирижабль" в компании некоего молодого человека, возможно, также несовершеннолетнего. Затем ребенок ушел с ним из торгового центра, перед этим зачем-то сев на колени к старшему парню.

В МВД просят жителей опознать его. Также силовики обращаются к самому молодому человеку с требованием явиться в отдел полиции №12 (ул. Циолковского, 66) или связаться по телефону 356-42-12, чтобы дать пояснения о месте возможного нахождения пропавшего ребенка.

Розыск пропавшего в Екатеринбурге Максима(2025)|Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Максима, просят обращаться по телефонам (343) 356-42-12 или 112, 102 (02).

Теги: ребенок, розыск, ТЦ, полиция, Екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 05.03.2025 11:12 Мск Пропавший в Екатеринбурге 8-летний ребенок найден живым

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Ранее 05.03.2025 09:06 Мск В Екатеринбурге разыскивают 8-летнего Максима

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