Пропавшего в Екатеринбурге ребенка заметили в ТЦ с неизвестным молодым человеком

Екатеринбургские полицейские продолжают искать пропавшего в городе ребенка. Его заметили в одном из торговых центров в компании неизвестного молодого человека.

Напомним, разыскивается 8-летний Максим Д. По имеющимся данным, мальчик пропал вчера – ушел гулять, но домой так и не вернулся. Известно, что он потерялся в районе станции метро "Ботаническая".

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, установлено, что вечером 4 марта Максим находился в ТЦ "Дирижабль" в компании некоего молодого человека, возможно, также несовершеннолетнего. Затем ребенок ушел с ним из торгового центра, перед этим зачем-то сев на колени к старшему парню.

В МВД просят жителей опознать его. Также силовики обращаются к самому молодому человеку с требованием явиться в отдел полиции №12 (ул. Циолковского, 66) или связаться по телефону 356-42-12, чтобы дать пояснения о месте возможного нахождения пропавшего ребенка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Максима, просят обращаться по телефонам (343) 356-42-12 или 112, 102 (02).