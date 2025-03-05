Джигурда обратился в Конституционный суд из-за парижского наследства

Актёр Никита Джигурда обратился в Конституционный суд России (КС). Причина – оспаривание нормы Гражданского кодекса об основаниях наследования.

Актер считает, что сейчас в законе присутствует неопределённость в вопросе применения иностранных завещаний, пишут "Ведомости". Подачу жалобы подтвердил изданию адвокат Джигурды Илья Цитренко. КС её зарегистрировал, но пока не принял к рассмотрению.

Наследственная тяжба Джигурды касается трёх квартир в Москве и одной в Париже, которые принадлежали подруге артиста Людмиле Браташ, умершей в 2016 г.