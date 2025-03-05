СМИ: Стармер и Макрон готовы поехать с Зеленским на новый разговор с Трампом

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Лондон "на всех уровнях" принимает меры для того, чтобы убедить Вашингтон возобновить военную помощь Киеву.

Напомним, 28 февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Сделка по ресурсам сорвалась. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".