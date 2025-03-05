В Екатеринбурге за год планируют отремонтировать 5 километров трамвайных путей
В 2025 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать 5 км трамвайных путей на девяти дорожных участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. На трех участках будут заменены только рельсы и железобетонные шпалы, а на остальных, помимо этого, еще и температурные компенсаторы.
Обновления ждут следующие участки:
- переезд "Таватуйская – Бебеля" – 125 метров (май);
- проезд от Сыромолотова, 14 "в" до Сиреневого бульвара – 704 метра (май);
- переезд "Победы – Кузнецова" – 100 метров (май);
- пути вдоль Белореченской (от Посадкой до Шаумяна) – 1,5 километра (июнь);
- переезд "Гагарина – Первомайская" – 50 метров (июль);
- узел "Радищева – Московская" – 520 метров (июль-август);
- пути вдоль Блюхера (от Шоферов до станции "Шарташ") – 1 километр (сентябрь);
- пути вдоль Сыромолотова (от Сиреневого бульвара до станции "40 лет ВЛКСМ") – 590 метров (октябрь);
- пути вдоль Луначарского (от Азина до Челюскинцев) – 430 метров.
В зависимости от дорожной ситуации и работ по благоустройству, переустройству или обновлению инженерных сетей, сроки ремонта и перечень участков могут измениться.