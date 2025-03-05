В Екатеринбурге за год планируют отремонтировать 5 километров трамвайных путей

В 2025 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать 5 км трамвайных путей на девяти дорожных участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. На трех участках будут заменены только рельсы и железобетонные шпалы, а на остальных, помимо этого, еще и температурные компенсаторы.