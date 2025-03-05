Почетными гражданами Екатеринбурга станут все участники Великой Отечественной

Скоро все участники Великой Отечественной войны из Екатеринбурга смогут стать Почетными гражданами города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

С соответствующей инициативой выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Мэр внес на рассмотрение городской думы предложение о присвоении всем участникам Великой Отечественной, живущим в столице Урала, звания Почетных граждан города. Обычно таким статусом наделяется один человек в год, но по случаю 80-летия Победы будет сделано исключение.

Таким людям вручат диплом, ленту и знак Почетных граждан Екатеринбурга, а также соответствующее удостоверение. Кроме этого, уральцы будут ежемесячно получать выплату в размере трех прожиточных минимумов.

Ожидается, что депутаты примут решение о присвоении звания Почетных граждан всем участникам Великой Отечественной уже в апреле.