Меликов: режим КТО в Дагестане сняли

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный минувшей ночью в Дагестане, снят. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

Читайте также: В Махачкале введен режим КТО

Он написал, что ситуация республике спокойная, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Мотивы злоумышленников предстоит выяснить. По некоторым данным, деятельность банды координировали члены запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство".

"Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе", - добавил глава региона.

Он поблагодарил всех задействованных в операции за высокий профессионализм.

Ранее в поселке Семендер неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. Был введен режим контртеррористической операции. По данным НАК, четыре человека планировали напасть на один из объектов правоохранительных органов в Кировском районе Махачкалы.

При попытке их задержания злоумышленники открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Прибывшие оперативники заблокировали преступников на окраине Семендера. Людей эвакуировали из находящихся в районе операции домов.