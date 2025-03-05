05 Марта 2025
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Фото: официальный сайт министерства образования Чечни / mon95.ru

Цифровое досье с 4 класса: Музаев хочет учитывать результаты ВПР при поступлении в вуз

При поступлении в вуз теперь будут учитывать результаты всероссийских проверочных работ (ВПР). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании с региональными министерствами образования о проведении ВПР в 2025 году, которые пройдут с 11 апреля по 16 мая для учеников 4-8 и 10 классов.
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По его словам, его ведомство приступает к реализации масштабного проекта.

"Все эти результаты будут вноситься в единую информационную систему начиная с 4 класса. Важно, чтобы все школьники поучаствовали в написании проверочных работ и получили свои результаты, чтобы через 6-7 лет не оказалось, что каких-то результатов и баллов им не хватило", – рассказал Музаев.

Фактически школьников принуждают к созданию о себе цифрового досье - портфолио. Питерский учитель информатики Михаил Богданов возмущен этими методами.

"Представьте себе такую картину: ребенок захворал в 5 классе и плохо написал какую-то ВПР. Потом с ним случилась первая любовь в 9 классе, и он опять завалил такую же работу. А потом - хлабысь! и это "всплывает" в его "деле" при рассмотрении его абитуриентского "портфолио". И все - он "недостоин"! Анзор Ахмедович, Вы и Ваши коллеги - инквизиция. Кто вообще Вас уполномочил подобные вещи делать и распоряжаться судьбами миллионов детей? Про педагогическую сторону вопроса я помолчу. Вы бы хотя бы с моральной стороны на это взглянули", - написал учитель.

При этом участие в ВПР не является обязательным для школьников, ВПР проверяют школы. Но власти подают их так, будто все в них обязаны участвовать.

На странице Рособрнадзора одобрительных комментариев нет. Люди выражают свое возмущение постоянными экспериментами в образовании и посторонними делами, к которым склоняют детей, к тому же в самом конце учебного года.

Юлия Бакулина пишет, что ВПР срывают уроки, к ним нужно готовиться, а самих ВПР нет в содержании, тематическом планировании и конструкторе рабочих программ предметов. Но они отнимают драгоценные уроки.

"Рособрнадзор, а вы не хотите проверить, в ущерб каких уроков проводятся ВПР? Их нет в учебном плане", - пишет Татьяна Федорова.

"Рособрнадзор, а куда необходимо направить обращение, чтобы вы прекратили издевательства над учениками и учителями в виде ВПР, МЦКО?" - возмущается Кристина Исаева.

"Девятый год родители и учителя выступают против ВПР, но Рособрнадзор их не слышит! Пустая трата учебного времени, сил и нервов, чтобы только чиновников потешить и хоть как-то обосновать их существование в таком количестве", - считает Людмила Андреянычева.

Теги: музаев, впр, рособрнадзор, школа


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