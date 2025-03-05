Баллон для монтажа натяжных потолков взорвался в Белореченске

Баллон для монтажа натяжных потолков объёмом 50 литров взорвался в квартире в Белореченске Краснодарского края. Версия об утечке газа не подтвердилась, сообщает SHOT.

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В квартире жил 32-летний Дмитрий Г. - механик компании по утилизации твёрдых коммунальных отходов. Его госпитализировали с ожогами 70% тела. Также пострадал сосед с четвёртого этажа — 50-летний Николай Ю. По его словам он сначала услышал громкий звук, а потом очнулся под плитой. Его придавило перекрытием. У мужчины переломы рёбер и бедра и сильные ушибы.

Взрыв произошел минувшей ночью. Обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Осколки взрывной волной разбросало по двору на 20 м, повреждены часть машин под окнами дома.

Три человека, по уточненным данным, пострадали. В пункте временного размещения находятся 25 человек, в том числе 5 детей.