Горелкин пообещал законопроект о штрафах за репосты страниц и каналов, не зарегистрированных в РКН

Инициатива о введении штрафов за репосты страниц и каналов, не зарегистрированных в Роскомнадзоре, появится, но не раньше осени. Об этом сообщил заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, пока рано об этом говорить, но это необходимо, потому что в законе есть обязанность, а значит, должна быть прописана и ответственность. Обычно между двумя этими событиями проходит не менее года, так что стоит ожидать законопроекта ближе к концу года.

А вот ответственность за размещение рекламы у игнорирующих требования закона "десятитысячников" уже существует. По ст. 14.3 КоАП рекламодатели уже могут получить штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

"Но штрафовать их должен ФАС, а там, как я понимаю, пока присматриваются к правоприменению", - написал депутат.

Напомним, 1 ноября 2024 года вступил в силу закон, который обязывает блогеров-десятитысячников подать о себе данные в Роскомнадзор. Невключение в реестр Роскомнадзора не повлечет за собой моментального запрета, но блоги и каналы, не отмеченные значком Роскомнадзора, не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить. Роскомнадзор имеет право требовать от администрации соцсетей ограничивать доступ к тем блогам и каналам, чьи владельцы не предоставят данные о себе.

При этом юрист Павел Парфентьев обращает внимание на то, что формально, по букве закона, нельзя будет репостить и те блоги, где нет 10 тысяч подписчиков, ведь они тоже не зарегистрированы в реестре. В законе же просто говорится, что нельзя "допускать распространение информации, которая была распространена на персональной странице, не включенной" в реестр. Хотя это абсурд и все понимают, что так не должно быть, а власти это подтверждают, формально закону это не противоречит и является явным упущением, считает эксперт. Необходимо было четко прописать, что все ограничения относятся только к тем блогам, которые уже преодолели порог в 10 тыс. подписчиков, но данные о себе не предоставили, а не просто "не включены" в реестр.

В конце января Роскомнадзор зарегистрировал свыше 71 тысяч публичных страниц и каналов в соцсетях и мессенджерах, принадлежащих блогерам с более чем 10 тысячами подписчиков.