Силовики задержали жителя Екатеринбурга, призывавшего поджигать военкоматы и воинские части

В Екатеринбурге силовики задержали молодого человека, призывавшего совершать теракты. Его поместили в психиатрическую больницу.

Как рассказал Накануне.RU источник в силовых структурах, задержан местный житель 2001 года рождения. Он признался правоохранителям, что, находясь в Грузии, через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова.

"Несостоявшийся террорист систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее был судим за их хранение и уже знаком с бытом и порядками в местах лишения свободы. Примечательно, что сегодня ему исполнилось 24 года, наступление которых он отпразднует в медицинском спецучреждении", - рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Проводится расследование.