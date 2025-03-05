Shot: Жильцы выламывали двери, чтобы спастись из квартир после взрыва в Белореченске

Три человека, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в жилом доме в Белореченске (Краснодарский край).

"По уточненным данным, пострадали 3 взрослых", - сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

В пункте временного размещения находятся 25 человек, в том числе 5 детей.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших. Предварительно, произошел взрыв газа. В результате обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Из дома эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей.

SHOT пишет, что жильцам пришлось выламывать двери, чтобы спастись из собственных квартир, так как весь дом перекосило от взрыва.

По данным KubMash, ЧП произошло из-за поврежденного баллона с бытовым газом. Предварительно, его использовали в одной из квартир во время ремонта. Пострадавшие люди — соседи.