Около двух тысяч человек остаются в оккупированной ВСУ Судже

В оккупированной Судже Курской области остаются около одной-двух тысяч жителей. Об этом рассказал замкомандира по политической работе одного из батальонов добровольческого отряда "Барс-Курск", военный эксперт Олег Иванов, пишет ТАСС.

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Они не успели эвакуироваться. Связи с оставшимися людьми нет. Других данных о ситуации нет.

"Поэтому мы пытаемся создать такие условия ВСУ, что им невыгодно будет продолжать удерживать город и они рано или поздно покинут его", — сказал Иванов.

В январе опубликовали список из 340 жителей Суджанского района, которые остаются на подконтрольных Украине территориях Курской области. Другую часть жителей эвакуировали. У волонтеров из-за боевых действий нет доступа в Суджанский район. В городе не работают магазины, нет воды и электричества.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Первого февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже, сообщало ТАСС.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, целью провокации было отвлечение внимания мирового сообщества от жестоких действий Киева в Русском Поречном Курской области.

27 февраля армия России взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево в Курской области. По информации СМИ, ВС РФ отрезали все пути, по которым ВСУ доставляли резервы.

В окружении могли оказаться до 4 тысяч военных украинских военных.