В Екатеринбурге арестован таксист-мигрант, обвиняемый в расправе над коллегой

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил под арест таксиста-мигранта, обвиняемого в причинении смерти своему коллеге.

Напомним, все случилось 1 марта: 24-летний гражданин одной из бывших союзных республик, работающий таксистом, ехал на своем авто по улице Краснофлотцев в столице Урала. У него произошел дорожный конфликт с другим водителем такси – мужчиной 1962 года рождения. Более молодой таксист нанес своему оппоненту множественные удары, в том числе в область головы. От полученных травм мужчина скончался. Преступление было раскрыто по "горячим следам".

Как сообщили Накануне.RU в Орджоникидзевском райсуде, 24-летнему таксисту предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По ходатайству следователя он заключен судом под стражу. Мера пресечения избрана до 1 мая 2025 года.

Напомним, что расследование дела о жестокой расправе над таксистом в Екатеринбурге находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.