Трамп: США скоро установят флаг на Марсе

Дональд Трамп заявил, что его страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на Марсе, а также далеко за его пределами. Об этом он сказал, выступая перед Конгрессом впервые за второй срок, пишет Lenta.ru

"Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами", — заявил политик.

Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена укрепить позиции Штатов как ведущей космической державы.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет возможен пилотируемый облет Марса или доставка на Землю образцов грунта с него. Но, как говорят эксперты отрасли, высадка человека на Красную планету в ближайшие пять лет вряд ли возможна.

Третьего марта SpaceX отменила тестовый запуск сверхтяжёлой ракеты Starship/Super Heavy из-за технических проблем, возникших в финальные моменты обратного отсчёта. Планировавшийся старт миссии Flight 8 с космодрома в Техасе перенесли после серии задержек, связанных с неполадками в первой и второй ступенях носителя, сообщает ixbt.com.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет использоваться для пилотируемых полётов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далёким небесным телам.