Дронов доложил Путину о развитии Новгородской области

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина и первого заместителя губернатора Новгородской области Александра Дронова. Политик является и.о. губернатора региона.

"Входите в курс дел? Собственно говоря, Вам там входить-то нечего, Вы и так в курсе. Но, тем не менее, другая позиция, она всё-таки требует особого отношения к делу", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Дронов сообщил, что погружается в различные темы развития региона. Он поблагодарил президента за решение о начале строительства высокоскоростной железной дороги и её прокладки вблизи Великого Новгорода.





Дронов стал и.о. главы региона после отставки губернатора Андрея Никитина, когда тот в начале февраля получил пост замминистра транспорта РФ.