05 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральском поселке мужчина и двое детей погибли на пожаре

На Среднем Урале в результате пожара погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, ранним утром 5 марта в поселке Пасынок Серовского района в одном из частных домов произошел пожар. В нем погибли три человека – мужчина и двое его малолетних детей, мальчик и девочка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Предварительно, чьих-либо умышленных криминальных действий в данном происшествии не усматривается. Пожар, по имеющимся данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи. Точные причины смерти погибших, а также причина возгорания устанавливаются в ходе судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз соответственно", - отметили в Следственном комитете.

Пожар в поселке Пасынок в Свердловской области(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, накануне отец семейства – ранее судимый за кражи Николай Глазунов 1981 года рождения – вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял.

"В данной семье имеется также мама 1998 года рождения и еще один ребенок 2020 года рождения. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу. Также в доме незадолго до происшествия был дедушка, но он накануне вечером ушел домой. В результате пожара погиб глава семейства, его дочь 2018 года рождения и сын 2021 года рождения", - сообщил полковник Горелых.

Пожар в поселке Пасынок в Свердловской области(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Полицейские работают на месте происшествия. Собранные материалы будут направлены сотрудникам регионального СК по подследственности.

Теги: поселок, пожар, дело, СК


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