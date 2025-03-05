ФРГ намерена помешать сделке США и России по "Северному потоку-2"

Власти ФРГ рассматривают возможные меры по предотвращению запуска газопровода "Северный поток-2".

Это происходит на фоне тайных переговоров США и России о судьбе трубопровода. Как сообщает Bild, сделка Москвы и Вашингтона по запуску — "реальный сценарий". Слухи о сделке по поставкам газа из РФ в Европу циркулируют уже давно.

В настоящий момент правительство Германии изучает, какие рычаги давления можно использовать, чтобы проект не был возобновлен.

Ранее сообщалось, что правительство Германии удивлено сообщениями о переговорах с участием США по перезапуску "Северного потока" и не располагает данными об этом. У "Северного потока" нет сертификации, поэтому он не может использоваться.