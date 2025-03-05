05 Марта 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Москва исключила возвращение брендов в Россию до отмены санкций

Иностранные компании не станут возвращаться в Россию, пока действуют западные санкции против Москвы.

Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, США пока не делали официальных заявлений о возможной отмене ограничений против РФ. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, когда можно ожидать возвращения компаний Запада и готовятся ли к этому на государственном уровне.

Песков отметил, что в настоящее время "огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого, идет абсолютная какофония информационная". Отмечается, что заявлений об отмене санкций США никто не делал.

Тем временем, компании из США не спешат возвращаться на рынок России. Среди причин осторожности - влияние государства, высокий уровень инфляции и процентных ставок.

Теги: санкции, бизнес, Песков, Россия


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