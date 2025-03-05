Лукашенко: Начало СВО связано с угрозами
Начало специальной военной операции связано как экспансией Североатлантического альянса на восток, так и с угрозами, которые появились на Украине.
Об этом в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине", - указал глава государства.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что НАТО активно наращивает войска вблизи границ Союзного государства.