Лукашенко: Начало СВО связано с угрозами

Начало специальной военной операции связано как экспансией Североатлантического альянса на восток, так и с угрозами, которые появились на Украине.

Об этом в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине", - указал глава государства.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что НАТО активно наращивает войска вблизи границ Союзного государства.