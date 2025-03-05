"Аэрофлот" заработал прибыль впервые за пять лет

Группа авиакомпаний "Аэрофлот" завершила финансовый год, заработав чистую прибыль.

Это произошло впервые с 2019 года. Об этом заявил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. Он представил отчетность по МСФО за 2024 год. Скорректированная прибыль за прошлый год составила 64,235 млрд руб. против убытка в 1,025 млрд руб. годом ранее. За четвертый квартал прибыль увеличилась на 4,8% год к году, до 10,298 млрд руб. Выручка "Аэрофлота" составила 856,785 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранее.

За год группа "Аэрофлот" перевезла 55,3 млн пассажиров - на 16,8% больше, чем за 2023 год. Это превысило объемы пассажирских перевозок 2019 года, до эпидемии COVID-19. Процент занятости пассажирских кресел составил рекордные 89,6%, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" планирует упразднить штатную должность "старший бортпроводник". Авиакомпания оставит только "бортпроводник" и "бортпроводник-инструктор".