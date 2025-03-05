"Сбербанк": ущерб от телефонного мошенничества составил 300 млрд рублей за год

Граждане России из-за действий телефонных злоумышленников потеряли в прошлом году не менее 295 млрд руб.

Как сообщил заместитель правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов, оценка основана на данных ЦБ РФ, МВД, а также на алгоритмах самого банка в тех случаях, когда пострадавшие не обращаются ни в правоохранительные органы, ни в кредитную организацию.

В марте 2024 года "Сбербанк" отметил рекордное количество звонков кибермошенников — 20 млн в сутки. Благодаря принятым мерам, эта цифра уменьшилась до 5–6 млн звонков, однако изменился характер данных рисков, сказал зампред. "К концу года мы зафиксировали риски и угрозы вплоть до террористических актов", — указал Кузнецов.

В банке считают, что необходимо на законодательном уровне закрепить наказание для дроперов (люди, через счета которых мошенники обналичивают похищенные средства). По оценке "Сбербанка", в стране насчитывается 2 млн дроперов, большая часть из них — подростки 14–16 лет. При этом 70% дроперов не знают, что участвуют в операциях мошенников, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году в России вырос масштаб кредитного мошенничества. По ее словам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют 40% от всех похищенных средств. Ранее этот показатель составлял 25%.