США не исключают возможность возобновления поставок оружия и военной техники на Украину

Соединенные Штаты не исключают возможность возобновления поставок оружия и военной техники на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров. Это подтвердил в беседе с журналистами в Конгрессе американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Его попросили уточнить, сколько будет длиться пауза в оказании Киеву военной помощи, о которой накануне объявила администрация США.

"Президент ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Сделка по ресурсам сорвалась. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.

Сегодня стало известно, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".

Военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.