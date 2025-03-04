04 Марта 2025
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области готовятся к половодью и пожароопасному сезону

Меры обеспечения повышенной пожарной безопасности и снижения рисков ЧС в паводкоопасный период обсудили на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове. В мероприятии в формате ВКС принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркнул: профильные службы ведут ежедневный мониторинг обстановки и по предстоящему весеннему половодью, и в связи с наступлением пожароопасного сезона. По поручению губернатора, специалисты обследуют береговые участки, водооградительные валы, бесхозяйные гидротехнические сооружения, проводится обследование зоны западных подстепных ильменей на предмет необходимости разваловки, вскрытия и закрытия дамб и перемычек на водных объектах. Кроме того, действуют десять постоянных гидрологических постов Росгидромета. Также запланированы проверки готовности систем оповещения населения и командно-штабные учения по отработке вопросов ликвидации ЧС, возникающих во время весеннего половодья.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Подготовка Астраханской области к пожароопасному сезону 2025 организована заблаговременно: задачи на предстоящий период губернатор поставил ещё осенью. За это время проведена масштабная информационно-профилактическая работа, обеспечена полная готовность сил и средств ГУ МЧС России по Астраханской области, а также всех видов пожарной охраны и РСЧС, осуществляющих тушение пожаров. Регион располагает достаточным количеством техники для тушения как бытовых, так и природных пожаров, опасность которых возрастает с наступлением жаркой погоды.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В прошлом году в подразделения федеральной противопожарной службы ЮФО поступило 27 единиц пожарно-спасательной техники. Из них восемь – в Астраханскую область: два катера, беспилотник, один грузовой автомобиль и четыре легковых. Кроме того, в регионе действует госпрограмма с общим объёмом финансирования 3,5 млрд рублей, по которой закупают пожарные автомобили, аварийно-спасательную технику и оборудование для обеспечения безопасности на водных объектах.

За минувший год в регионе потушили более 5,5 тысяч пожаров. Спасли при этом 1262 человека – больше, чем в других регионах ЮФО. Количество ландшафтных пожаров сократилось на 20%, на особо охраняемых территориях – на 33%. Не допущено ни одного лесного пожара.

Теги: игорь бабушкин, половодье, чс, лесные пожары, паводкоопасный период


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