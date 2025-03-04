05 Марта 2025
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Фото: nakanune.ru

Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на День Победы

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Москву на 9 Мая на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Расчет Вооруженных сил Мьянмы примет участие в параде Победы вместе с российскими военными на Красной площади.

Сегодня президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн завершили двусторонние переговоры. Переговоры прошли в теплой и дружественной атмосфере. Стороны обменялись мнениями о событиях в обеих странах, а также по широкому кругу вопросов развития многопланового Российско-Мьянманского сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, энергетической, транспортной, научной, военной и гуманитарной сферах, в доверительном ключе обсудили актуальные региональные и другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Итогом визита стали подписанные между государствами документы, в частности — межправительственное соглашение о признании дипломов и учёных степеней, а также меморандум об основных принципах строительства АЭС малой мощности в Мьянме. Также был подписан меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.

Теги: День Победы, 9 мая, парад, Мьянма


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