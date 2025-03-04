Руководителей костромских школ, спортзалы которых максимально используются, будут активно поощрять

Напомним, в конце 2024 года на одном из совещаний губернатор Костромской области отметил низкое качество работы в этом направлении и потребовал создавать условия для вовлечения людей в массовые занятия физкультурой и спортом. Затем все образовательные организации региона сформировали расписание дополнительных спортивных занятий для детей и взрослых, предусмотрев в графиках и свободное время для тех, кто готов заниматься спортом самостоятельно.

Сегодня Сергей Ситников в ходе рабочей поездки в школу №22 Костромы детально обсудил с директорами и учителями физкультуры возможности максимально широкого использования спортивной инфраструктуры образовательных учреждений.

«Наша школа одна из первых в Костроме начала работу со взрослыми. Постоянно загружены два спортивных зала. Для детей работают секции по футболу, волейболу, баскетболу, тхэквондо. Тренируются работники предприятий, регулярно ездят на соревнования в другие регионы. В спортивном клубе занимаются более 150 человек, каждые выходные проходят соревнования семейных команд. Группа пенсионеров из числа жителей нашего микрорайона занимаются лечебной физкультурой. Со следующей недели начинает занятия еще одна группа взрослых», - рассказала губернатору директор школы №22 Нина Смирнова.

«Тренировки у пенсионеров пользуются большой популярностью. Все довольны. В школьном зале очень удобно, рядом с домом, и самое главное, что есть весь необходимый инвентарь, который нам требуется», - поделилась впечатлениями тренер группы пенсионеров Ольга Быструхина.

Сергей Ситников отметил, что в Костромской области системно обновляют и ремонтируют спортзалы в школах, инфраструктуру которых необходимо максимально использовать во внеурочной деятельности и в выходные дни.

В частности, только за последние 5 лет материально-техническая база обновлена на 107 объектах в сельской местности и малых городах. Дополнительные занятия организованы в 173 школах, а всего спортзалы имеются в 220 образовательных учреждениях.

«От всей души хочу поблагодарить руководителей, директоров школ, которые занимаются данной работой, понимают, что спортивные залы должны использоваться в интересах людей. При этом мы видим, что количество школ расширяется, мы уходим от второй смены, вечером и в выходные дни спортзалы свободны. Наша задача - привлечь как можно больше людей, чтобы они занимались двигательной активностью, физической культурой, оздоровительными мероприятиями», - отметил Сергей Ситников.

С целью повышения эффективности внеурочного использования спортзалов губернатор Сергей Ситников предложил поощрять директоров школ, которые активно занимаются этой работой. В ходе совещания была поставлена задача открывать в райцентрах платные группы для взрослых, привлекать к занятиям заслуженных спортсменов. Полученные средства могут быть использованы для ремонтов спортзалов, закупки дополнительного инвентаря и оборудования, подчеркнул глава региона.

Отдельное поручение было сформировано по активному привлечению на работу студентов ссузов. Возможности для обучения тренеров в регионе есть. По поручению губернатора с 2020 года в Костроме работает отделение Шарьинского педколледжа.

«Я бы хотел поблагодарить Сергея Константиновича за возможность обучаться на учителя физкультуры в родном городе после 9 классов. Сейчас я уже подрабатываю учителем физкультуры и тренером по волейболу. Но если будет открываться больше секций, для нас, студентов, появится еще возможностей, чтобы проявить себя, проходить практику, повышать знания, и еще на этапе учебы в колледже работать и получать зарплату», - рассказал студент костромского филиала Шарьинского педколледжа Никита Жирнов.

«Я полностью поддерживаю инициативу губернатора Сергея Константиновича. Все предложения правильные, надо увеличивать загруженность спортзалов, потому что здоровье - это главное, что может быть у человека. Сегодня занятия спортом доступны для любого поколения. Это очень важно. И взрослые, которые будут заниматься в школьных спортивных залах, также станут примером для ребят», - прокомментировал директор школы №24 Костромы Виталий Шахваранов.