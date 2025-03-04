Прирост аграрной продукции в 2024 в Костромской области составил 3,4%

04 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США приостанавливают военную помощь Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Прирост аграрной продукции в 2024 в Костромской области составил 3,4%

Специалисты Костромастата на пресс-конференции сообщили, что по предварительным данным в 2024 году аграрный сектор Костромской области дал годовой объем производства продукции сельского хозяйства  на 29 млрд рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2023 года на 3,4%.

Сотрудники АПК региона осуществили валовой сбор картофеля в 94,8 тысяч тонн (+2,8% к уровню прошлого года), овощей– 39,4 тысячи тонн (+13,9%). За 2024 год на 12,4% выросло производство скота и птицы на убой в живом весе, на 5% выросло производство яиц. В хозяйствах всех категорий региона произведено скота и птицы 18,1 тысяч тонн, молока – 124,9 тысяч тонн, яиц – 1 млрд 55 млн штук.

птицефабрика Рефтинская(2012)|Фото: Накануне.RU

Также отмечена позитивная динамика в сельхозорганизациях области в части роста продуктивности сельхозживотных, что в том числе связано с племенной работой хозяйств. В 2024 году надой молока в расчете на одну корову составил 7652 килограмма (на 4 % больше уровня 2023 года).

корова ферма молоко(2013)|Фото: Накануне.ru

Стоит напомнить, что развитие собственного сельхозпроизводства, обеспечение продовольственной безопасности определено губернатором Сергеем Ситниковым в числе приоритетных задач.

(2024)|Фото: adm44.ru

Для поддержки костромских аграриев разработан и реализуется широкий спектр мер поддержки. Сельхозпроизводителям предоставляют субсидии на приобретение техники и оборудования, на создание и реконструкцию производственных объектов, закупку племенного молодняка, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, производство молока, компенсацию части затрат на участие в выставках и ярмарках. Аграрии региона имеют возможность участвовать в отборах на получение грантов «Агростартап», грантов на реализацию проектов в сфере развития сельского туризма и так далее.

Только из областного бюджета в прошлом году на поддержку костромских производителей агропродукции направлено более 500 млн рублей.

Теги: сергей ситников, аграрии, костромские сельхозпроизводители, меры поддержки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети