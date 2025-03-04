Прирост аграрной продукции в 2024 в Костромской области составил 3,4%

Специалисты Костромастата на пресс-конференции сообщили, что по предварительным данным в 2024 году аграрный сектор Костромской области дал годовой объем производства продукции сельского хозяйства на 29 млрд рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2023 года на 3,4%.

Сотрудники АПК региона осуществили валовой сбор картофеля в 94,8 тысяч тонн (+2,8% к уровню прошлого года), овощей– 39,4 тысячи тонн (+13,9%). За 2024 год на 12,4% выросло производство скота и птицы на убой в живом весе, на 5% выросло производство яиц. В хозяйствах всех категорий региона произведено скота и птицы 18,1 тысяч тонн, молока – 124,9 тысяч тонн, яиц – 1 млрд 55 млн штук.

Также отмечена позитивная динамика в сельхозорганизациях области в части роста продуктивности сельхозживотных, что в том числе связано с племенной работой хозяйств. В 2024 году надой молока в расчете на одну корову составил 7652 килограмма (на 4 % больше уровня 2023 года).

Стоит напомнить, что развитие собственного сельхозпроизводства, обеспечение продовольственной безопасности определено губернатором Сергеем Ситниковым в числе приоритетных задач.

Для поддержки костромских аграриев разработан и реализуется широкий спектр мер поддержки. Сельхозпроизводителям предоставляют субсидии на приобретение техники и оборудования, на создание и реконструкцию производственных объектов, закупку племенного молодняка, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, производство молока, компенсацию части затрат на участие в выставках и ярмарках. Аграрии региона имеют возможность участвовать в отборах на получение грантов «Агростартап», грантов на реализацию проектов в сфере развития сельского туризма и так далее.

Только из областного бюджета в прошлом году на поддержку костромских производителей агропродукции направлено более 500 млн рублей.