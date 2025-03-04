Санкционный список против России расширила Швейцария

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкционный список против России. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны, пишет РИА Новости

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Страна добавила в реестр 48 физических и 35 юридических лиц. Меры вступают в силу 5 марта в 00.00 по московскому времени.

Уточняется, что активы 48 новых физических лиц и 35 новых предприятий и организаций теперь заморожены.

"Физическим лицам также запрещен въезд в Швейцарию или транзит через ее территорию. Большинство физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции, являются участниками военного комплекса России", - сообщается в заявлении.

Ранее администрация Дональда Трампа поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией. Как сообщает Reuters, эти ведомства разрабатывают предложение по отмене ограничительных мер в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.