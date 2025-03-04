В "Транснефть – Сибири" завершился тренинг-семинар для руководителей

На базе Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа прошёл тренинг-семинар "Команда качества "Транснефть" для руководителей отделов качества нефти и нефтепродуктов дочерних организаций российской компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефти".

В течение двух дней они осваивали новые и совершенствовали уже имеющиеся приемы управления производственными процессами, стратегического планирования, умения решать нестандартные задачи. Кроме того, участники тренинга прошли базовое обучение по использованию технологий искусственного интеллекта в производственном процессе.

На семинаре присутствовал заместитель вице-президента, директор департамента учета, качества и планирования грузопотоков нефти и нефтепродуктов "Транснефть" Александр Пузиков.

"Самое главное – это единство движения к цели. Мы достигли высоких результатов в 2024 году, уровень задан, вектор развития тоже, надо держать планку. Именно от вас зависит то, как мы будем дальше с вами двигаться и развиваться", – сказал он.

"Мы команда, а общей целью и ценностью для нас является качество того продукта, который мы транспортируем и та работа, которую мы выполняем. Инструменты управления, которые нам здесь дают, созвучны с программой "Оптимум". Благодаря подобным мероприятиям мы учимся не бояться новых задач и более эффективно выполнять работу", – отметил начальник отдела качества нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть – Урал" Рустам Ситдиков.

ПАО "Транснефть" развивает процессный подход в области товарно-транспортных операций. На предприятиях созданы подразделения, которые призваны организовать и систематизировать все этапы контроля качества нефти и нефтепродуктов, отвечают за организацию работы собственных лабораторий и надзор за работой лабораторий контрагентов.

Площадка Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа для проведения тренинга-семинара выбрана не случайно. Колледж имеет хорошую базу для теоретической подготовки специалистов по направлению товарно-транспортных операций, а также современное техническое оснащение. Преподавательский состав системно проводит анализ существующих программ подготовки, оптимизирует их и внедряет в образовательные программы для подготовки специалистов.