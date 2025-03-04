Заместитель губернатора Михаил Сергейчик: В 2025 году ВРП Томской области впервые превысит 1 триллион рублей

По прогнозам экономистов, в 2025 году валовый региональный продукт Томской области впервые превысит 1 триллион рублей (1 054,8 млрд рублей). Об этом в ходе своей пресс-конференции сегодня заявил заместитель губернатора Михаил Сергейчик.

Прирост в значительной степени будет обеспечен увеличивающимися объемами пищевого производства, деревообработки, электроники и машиностроения, а также инвестиционных проектов, строительства и высокого потребительского спроса. Специалисты экономического блока правительства фиксируют повышение эффективности региональных налоговых преференций и мер господдержки.

Еще один фактор, позитивно влияющий на экономику предприятий и всего региона - повышение производительности труда. С 2025 года повышение производительности труда стало частью нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сейчас продолжается прием заявок и у организаций еще есть шанс войти в проект - напомнил заместитель губернатора.

Несмотря на суровые климатические условия региона, в Томской области растет значимость туристического бизнеса. Каждое рабочее место в сфере туризма создает 2-3 места в смежных сферах, а в целом туризм способствует развитию свыше 50 отраслей. Развитие внутреннего туризма будет продолжено и в 2025 году, так как с этого года стартовала реализация обновленного президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Также Михаил Сергейчик отдельно отметил, впечатляющие результаты развития потребительского рынка Томской области. На данный момент предприятия потребрынка составляют больше 27 % всех хозяйствующих субъектов региона, здесь трудится каждый десятый из занятых региона. Налоги от предприятий потребительского рынка в 2024 году превысили 12 млрд рублей.

Что касается всех собственных доходов бюджета региона, то в 2025 году они могут вырасти на 12 млрд рублей. По словам Михаила Сергейчика, бюджет Томской области в целом демонстрирует устойчивый рост. По прогнозу в 2025 году налоговые и неналоговые его доходы составят порядка 90 млрд рублей.

Также заместитель губернатора сообщил, что на реализацию нацпроектов в 2025 году предполагается направить более 14 млрд рублей. Наибольшими по финансовым затратам будут мероприятия по реализации нацпроектов «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь и дети», на исполнение которых в совокупности потратят в Томской области более 13 млрд рублей.