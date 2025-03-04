Володин защитил авторов проекта о жестоком обращении с животными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые выступают против законопроекта о защите людей от бездомных животных. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Мы предлагаем решение, которое позволит животных с улицы забрать в приюты, а все те, кто любит животных, пожалуйста, приходите в приют, забирайте животное, ухаживайте за ним", - сказал он.

Володин призвал депутатов не "уходить в рассуждение" и не обвинять авторов проекта в жестоком обращении с животными. По его словам, нужно принять конкретное решение.

Он сказал, что высшая ценность - это человек, и человека необходимо защищать. Тем более, это касается детей, которые не могут защитить себя сами.

Председатель Госдумы напомнил, что на прошлой неделе "фактически каждый день детей собаки загрызали".

25 февраля на пленарном заседании нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи и другим профильным комитетам подготовить нормы для защиты детей от агрессивных животных. Он заявил, что "человек, ребенок — высшая ценность, не надо об этом забывать".

"За 2024 год 237 тысяч граждан покусали бездомные собаки. Я считаю, что цифра большая", — обратил внимание член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

По его словам, законодательная база сейчас не защищает граждан.

Третьего марта стало известно, что в России могут создать реестр хозяев опасных домашних животных. Заокнопроект сейчас рассматривают в Госдуме.

Чтобы завести собаку "агрессивной" породы, сначала придется сдать экзамен по правилам выгула и воспитания. Если после этого "злую собаку" увидят на прогулке без поводка и намордника больше двух раз, владельцам могут пожизненно запретить заводить собак таких пород.