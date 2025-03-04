Отравившиеся в Волоколамске дети в состоянии средней тяжести

Врачи привели подробности состояния детей, отравившихся в квартире в Волоколамске.

Пострадали трое подростков. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Сейчас они лечатся в подмосковной клинике, сообщили ТАСС в Минздраве Московской области.

По данным Главного следственного управления СКР по Московской области, 3 марта в одной из квартир Волоколамска трое детей 8-17 лет резко почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Они госпитализированы с диагнозом "Токсическое отравление неизвестным веществом". Их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".