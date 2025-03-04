В Перми мужчину будут судить за убийство сестры, пропавшей в 2023 году

В Перми 53-летний мужчина обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

27 марта прошлого года в погребе дома обвиняемого было обнаружено тело его сестры с признаками насильственной смерти. Женщина с декабря 2023 года числилась пропавшей без вести. Во время проведения следственных действий, при содействии сотрудников отдела полиции № 4 в кратчайший срок были установлены и задержаны подозреваемые в совершенном преступлении. Подозреваемым оказался родной брат жертвы и его сын.

По данным следствия, пьяный мужчина поссорился с сестрой и вместе со своим сыном задушил ее. На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении 23-летнего сына обвиняемого в ходе следствия была назначена и проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой было установлено, что он страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, в настоящее время рассматривается в суде.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.