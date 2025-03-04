Жители Калуги при поддержке депутатов городской Думы собирают "Посылки солдату"

В микрорайонах «Турынино» и «906-я база» города Калуги проходит акция «Посылка солдату». Жители микрорайонов, члены местной территориальной общины, сотрудники КДЦ «Турынино», педагоги и воспитанники Детской школы искусств № 1 при поддержке депутата Городской Думы Алексея Колесникова собрали очередной гуманитарный груз для наших земляков, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«В составе груза – продукты, сладости, чай, кофе, постельное и нательное бельё, медикаменты и средства гигиены, детские рисунки и письма с добрыми пожеланиями. Волонтёры доставят всё это в госпитали, где наши ребята проходят реабилитацию и лечение, а также в подразделения, выполняющие задачи в Курской области, ЛНР и ДНР. Скорейшей победы нашим воинам и всем нам!», – прокомментировал Алексей Колесников.

«Мы постоянно поддерживаем связь с нашими земляками, участвующими в специальной военной операции, депутатский корпус оказывает помощь в приобретении необходимого снаряжения и транспорта, также мы помогаем нашему подшефному городу Первомайску», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.