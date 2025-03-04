Департамент труда опроверг массовые увольнения и поборы в Центре занятости Екатеринбурга

В департаменте по труду и занятости Свердловской области прокомментировали новости о массовом увольнении и поборах в стенах Центра занятости Екатеринбурга.

"По поступившей информации департамент по труду и занятости Свердловской области провёл внеплановую проверку Екатеринбургского центра занятости. Проверка не выявила нарушений действующего законодательства и прав работников. Информация о массовых увольнениях и поборах не подтвердилась. Увольнение трёх сотрудников произошло в рамках реорганизации центра занятости. В соответствии с действующим законодательством сотрудникам было предложено альтернативное место работы", - сообщили Накануне.RU в департаменте.

Напомним, ранее сотрудники центра пожаловались, что руководство назначает им премии, а после вынуждает отдавать директору. Они также рассказали, что после увольнения троих сотрудников, под сокращение попали еще 10 человек. Работники Центра, посчитавшие свои права нарушенными, уже обратились в прокуратуру.