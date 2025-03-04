04 Марта 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Shot: Starbucks может вскоре вернуться в Россию

Starbucks зарегистрировал товарный знак в России. Знаменитая организация может вернуться в Россию уже в ближайшее время.

Заявка на регистрацию американского бренда Starbucks была на рассмотрении в Роспатенте с мая 2024-го. Двумя годами ранее компания объявила об уходе с российского рынка, и бизнес выкупили рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Сеть кофеен стала называться Stars Coffee, пишет Shot.

Новые владельцы получили право аренды на все 130 помещений сети в стране, штат в 2 тыс. сотрудников, как ожидалось, тоже останется работать в компании. При этом сеть должна вынуждена была отказаться от использования логотипа и технологий Starbucks.

Теги: Starbucks, Старбакс, кофе, возвращение


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