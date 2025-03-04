Водоканал на месяц перекроет улицу Дагестанская в Екатеринбурге

С 7 апреля по 6 мая движение транспорта по улице Дагестанской вблизи строения № 41 будет закрыто. В этот период специалисты ЕМУП "Водоканал" будут строить на участке сети водоснабжения.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, общественный транспорт не будет менять схему движения на время ограничений.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут, с чем поможет информационная карта, где отображена вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.