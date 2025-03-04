В Казанском районе Тюменской области сформировали резерв полиэтиленовой пленки и мешков для борьбы с паводком

В Тюменской области продолжается подготовка к весеннему паводку. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы района Татьяны Богдановой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Проведен обход жителей по всем территориям, подверженным угрозе затопления. Создан первоначальный резерв полиэтиленовой пленки и мешков. Заблаговременно в населенных пунктах, когда начнется таяние снега, будет проведена очистка водопропускных труб", - сказала глава Казанского района Татьяна Богданова.

По предварительному прогнозу Росгидромета: уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних. Уточненный прогноз Росгидромет представит к середине марта.

С 17 марта в сельских поселениях начнут проводить встречи с населением. График будет опубликован позже.

Ранее подготовку к паводку рассмотрели на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить готовность сил и средств.

"Необходимо предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента. Подготовить пункты временного размещения", - отметил он.