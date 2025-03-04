В ХК "Автомобилист" прояснили ситуацию с билетами на матчи команды

В екатеринбургском хоккейном клубе "Автомобилист" прояснили ситуацию с билетами на ближайшие домашние матчи команды.

Совсем скоро "Автомобилист" проведет первые матчи на "УГМК Арене", которая стала для уральской команды новым домом. Между тем, на различных ресурсах в интернете активно предлагаются билеты на эти игры, в то время как официальные продажи билетов даже не начинались.

"Просим вас внимательно относиться ко всем предложениям о покупке билетов и ни в коем случае не покупать их на сторонних ресурсах. Остерегайтесь мошенников, не переплачивайте спекулянтам! Сообщаем, что для реализации билетов на матчи нашего хоккейного клуба в новом ледовом дворце разработан новый сайт: https://ticket.hc-avto.ru Данный сайт является ЕДИНСТВЕННЫМ источником легальной покупки билетов на домашние матчи "Автомобилиста"! Тестовый запуск продаж билетов на матч "Автомобилист" - ЦСКА запланирован на 5 марта. В этот день для покупки будут доступны билеты на ограниченное количество секторов "УГМК Арены", одновременно будет проведена проверка работы системы. А 7 марта планируется старт полномасштабной продажи билетов. При этом рекомендуем заранее пройти регистрацию на новом портале по продаже билетов, чтобы при покупке билетов избежать лишних неудобств. Следите за обновлением информации на официальных ресурсах нашего клуба!", - говорится в сообщении команды.