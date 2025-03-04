В Екатеринбурге на пять дней ограничат движение по улице Гражданской

Специалисты ООО "Трест Гормонолитстрой" на пять дней перекроют движение по улице Гражданской - от дома №4 до №11. Ограничения будут действовать с 13 по 17 марта включительно.

В это время на участке будут проводить работу по строительству сети водоснабжения, водоотведения и выносу сети уличного освещения. На основных перекрестках, ведущих к участку, установят дорожные знаки. Объезд будет осуществляться по улицам:

Челюскинцев;

Стрелочников;

Машинистов;

Готвальда;

Бебеля;

Кирова;

Верх-Исетский бульвар;

переулок Пестеревский.

Общественный транспорт продолжит идти по привычному маршруту.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным ограничениям и заранее планировать маршрут передвижения с помощью информационной карты. Строители также пообещали после завершения работ восстановить все элементы благоустройства.