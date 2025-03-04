В Екатеринбурге на пять дней ограничат движение по улице Гражданской
Специалисты ООО "Трест Гормонолитстрой" на пять дней перекроют движение по улице Гражданской - от дома №4 до №11. Ограничения будут действовать с 13 по 17 марта включительно.
В это время на участке будут проводить работу по строительству сети водоснабжения, водоотведения и выносу сети уличного освещения. На основных перекрестках, ведущих к участку, установят дорожные знаки. Объезд будет осуществляться по улицам:
- Челюскинцев;
- Стрелочников;
- Машинистов;
- Готвальда;
- Бебеля;
- Кирова;
- Верх-Исетский бульвар;
- переулок Пестеревский.
Общественный транспорт продолжит идти по привычному маршруту.
Горожан просят отнестись с пониманием к временным ограничениям и заранее планировать маршрут передвижения с помощью информационной карты. Строители также пообещали после завершения работ восстановить все элементы благоустройства.