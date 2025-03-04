Песков прокомментировал прекращение США военной помощи Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что США решили приостановить военную помощь Украине.

"Безусловно, еще предстоит узнать детали", - сказал представитель Кремля.

"Но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу". Военная техника, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что поставки военной помощи Киеву от США прекратились в районе 4.30 мск во вторник.