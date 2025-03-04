Двое сотрудников парка "Патриот" осуждены на 9 лет за получение взяток

Суд вынес приговор бывшим сотрудникам парка "Патриот" - главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло - за взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей на госконтрактах. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранты должны выплатить штраф в размере 27 миллионов. Также их лишили права заниматься определенной деятельностью на десять лет. На имущество обвиняемых наложен арест.

По данным следствия, Минобороны России заключило с ИП "Куваева" свыше десяти многомиллионных госконтрактов на обслуживание зданий и сооружений центра "Патриот". На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов. В 2021–2024 годах они получили от работников ИП "Куваева" взятку более чем на 27,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.

В прошлом году по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот" был задержан бывший замминистра обороны РФ Павел Попов. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". СК считает, что Попов действовал вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым и директоома Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеславом Ахмедовым.

Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест.