В церемонии открытия Парты Героя в астраханской школе принял участие Игорь Седов

В астраханской средней школе в память о герое-выпускнике установлена Парта Героя.

В средней общеобразовательной школе №53 города Астрахани в рамках всероссийского образовательного проекта партии «Единая Россия» состоялось торжественное открытие Парты Героя.

Герой, информация о котором размещена на парте, – Василий Николаевич Студенков, выпускник этой школы.

Юноша родился 19 февраля 1980 года, школу окончил в 1996 году, затем – ПТУ и служба в Армии. 25 февраля 2000 года при исполнении боевых задач он героически погиб на территории Чеченской Республики. Воин был награжден орденом «Мужества» и медалью Жукова посмертно.

В мероприятии в память о герое принял участие председатель Городской Думы Игорь Седов.

«Целью проекта «Парта Героя» является создание условий для формирования у школьников уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей Родины, героям боевых действий и героям доблестного труда», – отметил в своем выступлении Игорь Седов.

Собравшиеся минутой молчания почтили память о герое и возложили цветы к его фотографии.