Украину неизбежно принудят к миру - Артестович*

Без военной помощи США украинский режим долго не протянет, его принудят к миру на тех условиях, которые укажут. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов).

По его мнению, никто и никогда не даст Украине гарантии безопасности против России, никто воевать вместо Украины против России не будет.

"Вот что я предлагаю осознать соотечественникам: гарантии безопасности невозможны в этой ситуации, их не будет никогда ни при каких обстоятельствах", – уверен Арестович.

Также он советует Украине забыть о шести российских регионах, которые в Киеве считают своими.

"Мы заплатим еще большую цену, нас все равно заставят изменить политику, но мы только потеряем время, потеряем жизни солдат, потеряем жизни гражданских, потеряем еще территории, и, возможно, условия этой сделки будут хуже", – недоумевает Арестович по поводу упрямства Зеленского.

Он еще в 2023 году дистанцировался от Зеленского и покинул Украину, с тех пор резко критикует его и говорит, что хороших вариантов у Украины нет.