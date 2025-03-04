04 Марта 2025
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Экономика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Губернатор Томской области принял решения по единовременным выплатам молодым специалистам предприятий АПК региона

"Рассказывал о возможностях подготовки кадров, которые нужны всем отраслям экономики и социальной сферы. Одна из таких отраслей – сельское хозяйство, оно решает задачу национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Принял решение поддержать предприятия АПК не только в развитии производств, но и в привлечении молодых кадров", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Как отметил губернатор, с 2024 года молодой специалист в возрасте до 35 лет, который решит устроиться работать на агропромышленное предприятие или в фермерское хозяйство региона, получит из областного бюджета 500 тысяч рублей в качестве «подъёмных».

ферма молоко корова(2012)|Фото: Накануне.ru

За эту значительную единовременную выплату он должен будет отработать в хозяйстве пять лет, после чего сможет получить дополнительные 500 тысяч под обязательство проработать ещё три года.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"Конечно, для тружеников села продолжим и создавать условия для жизни в деревне – приводить в порядок дороги, школы, библиотеки, другие инфраструктурные и социальные объекты", - также подчеркнул Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, агропромышленные предприятия, подъемные, апк


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